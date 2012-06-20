〔全球金市〕现货金上涨,因市场寄望美联储增推经济刺激措施

路透新加坡6月20日电---金价周三上涨,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能采取更多措施刺激经济的期望上升,此举还将提升利用黄金规避通胀风险的吸引力.

一系列令人失望的数据表明,美国经济增长迟滞,令有关美联储卖短买长的购债计划有可能延长至6月以后的揣测增多--相比直接购买新证券,即所谓的量化宽松措施,这个举措没有那么极端.