〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和美元持稳,美联储今日将公布政策会议结果

* 瑞郎兑欧元和美元变动不大 * 美联储周三将结束为期两天的政策会议 * 市场关注联储是否会扩大公债购买计划 路透苏黎世6月20日电---瑞郎兑欧元和美元周三走势徘徊,在美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布是否采取进一步货币刺激政策以刺激经济前,投资者暂缓建立仓位. 瑞郎兑美元自本周初段触及的近一个月高位下滑,因希腊大选结果带来的缓解作用退烧.