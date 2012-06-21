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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 10:37 BJT

〔中国数据〕6月汇丰制造业PMI初值降至48.1,创七个月新低

路透北京6月21日电---汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的6月初值数据,回落至48.1,创七个月新低,且新出口订单大幅收缩.

上月汇丰制造业PMI终值为48.4,前次低点为去年11月的47.7.

Markit提供的新闻稿显示,新出口订单降至45.9的逾三年低点,前次低点为2009年3月的41.4.

进入二季度以来,中国经济出现投资,外贸,消费"三驾马车"同时减速的局面.政府自5月起出台一些列稳增长政策措施,6月上旬央行三年半来首次降息.

是次PMI预览数据样本采集自6月11-19日之间.6月PMI终值则定于7月2日发布.

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完)

--发稿 张胜男; 审校 黄凯

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