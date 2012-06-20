〔中国股市〕沪综指缩量收低,受消费类股全面下跌拖累

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京6月20日电---中国股市沪综指周三缩量收低,周边市场普遍造好情况下国内股市颓势不改,以医药股为代表的前期涨势较好板块亦遭遇集中做空.分析人士预计,大盘短线仍将继续围绕2,300点附近进行拉锯,但重心已开始逐步下移.
沪综指.SSEC收报2,292.877点,下跌7.918点或0.34%.今日上海A股成交额为503亿元人民币,上交易日为576亿元.
山西证券分析师杜亮称,近期国内股市"跟跌不跟涨",整体市场活跃性继续下降,成交量萎缩至近期的地量水平;而在多部委喊话房地产调控政策不会放松的情况下,地产板块的炒作也逐渐降温.
"2,300点出现拉锯行情,但整数关口的支撑力度较弱.我们判断后期仍存在继续调整可能,下一个支撑位在2,250一线."他称.
地产类指数今日收低0.6%.住建部、央行、发改委等部门近期密集喊话,称将坚定不移抓好楼市调控,并将继续严格执行好差别化住房信贷政策,令地产股连续下跌数日.
而前期涨势不错的医药、零售、饮料等消费类股今天全面下跌,打击市场人气.片仔癀(600436.SS)下跌5.95%至87.94元,古越龙山(600059.SS)亦跌6.05%至14.12元.
沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2554.4,涨0.01%,成交量为295,626手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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