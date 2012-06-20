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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 15:00 BJT

〔日本股市〕触及一个月高位,因寄望美联储出台新一轮刺激政策(更新版)

(新增细节)

* 投资者希望美联储进一步放松政策

* 金融和房地产类股获重点关注

* 东证指数创5月15日以来最高收位

路透东京6月20日电---日本股市日经指数周三收高,因为投资者押注若美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出新一轮刺激政策,将提振美国低迷的复苏态势,并将抵消欧元区债务危机加剧所带来的影响.

日经指数.N225收高1.1%至8,752.31点,创5月17日以来最高收位,因风险偏好升温,激励保险和房地产类股上涨.

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