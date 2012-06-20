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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 15:11 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍料将下跌,若跌破78.61则将下看77.99

0658GMT * 美元/日圆或将跌破78.61(上周五低位),若真如此则将下看77.99(6月4日低位) * 停止单下移至79.35处,略高于79.31(周一高位) * 79.13(周二高位)是短期阻力位,应会遏制汇价的修正走势.(完) --编译 许娜; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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