〔日本债市〕公债价格下跌,投资者等待美联储政策会议结果

* 10年期、30年期公债收益率之差创下2010年11月来最宽

美联储有可能延长其"扭转操作"刺激措施,该计划原定本月到期.该项计划旨在通过卖短债买长债来降低长期借款成本.美联储也可能会通过延长其资产组合的平均期限来扩大该计划.