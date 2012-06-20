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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 15:24 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌,投资者等待美联储政策会议结果

* 10年期、30年期公债收益率之差创下2010年11月来最宽

* 人寿保险商5月转为日本公债净卖家--JSDA数据

* 穆迪肯定日本税收计划支撑市场人气

路透东京6月20日电---日本公债周三小跌,因在市场连涨三日后一些投资者了结获利,此外美联储预计将采取一些宽松措施,带动风险偏好增强.

美联储有可能延长其"扭转操作"刺激措施,该计划原定本月到期.该项计划旨在通过卖短债买长债来降低长期借款成本.美联储也可能会通过延长其资产组合的平均期限来扩大该计划.

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