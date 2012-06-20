〔日本债市〕公债价格下跌,投资者等待美联储政策会议结果

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 10年期、30年期公债收益率之差创下2010年11月来最宽
* 人寿保险商5月转为日本公债净卖家--JSDA数据
* 穆迪肯定日本税收计划支撑市场人气
路透东京6月20日电---日本公债周三小跌,因在市场连涨三日后一些投资者了结获利,此外美联储预计将采取一些宽松措施,带动风险偏好增强.
美联储有可能延长其"扭转操作"刺激措施,该计划原定本月到期.该项计划旨在通过卖短债买长债来降低长期借款成本.美联储也可能会通过延长其资产组合的平均期限来扩大该计划.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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