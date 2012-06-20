研究：遥控器是酒店内最脏物品之一

香港个股：北京建设计划发行3亿美元三年期担保债券，息率4.375%
路透香港3月2日 - 北京控股集团旗下地产业务分支--北京建设（控股）有限公司周四称，计划发行本金总额3亿美元三年期担保债券，息率4.375%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约6月18日电---美国休斯顿大学领导进行的一项对酒店客房污染水平的研究称，电视遥控器和床头灯开关是酒店内污染最多的两种物品。
研究表明，容易脏的表面，比如洗手间马桶座和洗脸池等，也是污染重灾区。
最令人担忧的是，酒店清洁人员工具车内的抹布和拖布等也是污染最多的物品。如果这些物品被污染，可能导致不同客房之间的交叉污染，令整个酒店更加脏。
研究人员对酒店房间的18种物品表面进行取样，检测每样物品的总细菌和粪便细菌水平。81%的物品表面存在粪便细菌。
研究称，酒店客房物品并不存在监管性的污染限制，但是研究结果显示，免疫系统不佳的人可能存在健康风险。
该研究由休斯顿大学牵头，与普渡大学和南卡罗来纳大学共同完成。研究人员在得克萨斯州、印第安纳州和南卡罗来纳州三个州各选取三家酒店，共计九家酒店进行取样。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
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