〔表格〕外资在韩国股市买超2,205亿韩元,为连续第三天买超

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔6月20日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超2,205亿韩元,连续三个交易日买超,累计买超7,889亿韩元(6.8219亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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6月20日 220.5 -53.2 -153.3
6月19日 193.2 -10.7 -166.5
6月18日 375.2 31.5 -383.2
6月15日 -200.7 174.7 -99.7
6月14日 76.7 187.1 -276.4
6月13日 156.7 -33.7 -151.1
6月12日 -49.3 89.9 42.4
6月11日 218.8 15.4 -250.2
6月8日 5.7 47.9 -59.0
6月7日 307.9 142.2 -475.1
6月5日 -341.9 391.8 -214.6
6月4日 -272.7 -84.0 -142.7
6月1日 -201.3 33.8 123.1
5月31日 -20.2 -48.9 47.7
5月30日 158.1 70.6 61.8
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本月以来 520.7 900.2 -2,206.7
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今年以来 7,775.1 -567.2 -4,682.3
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(完)
--编译 王兴亚;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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