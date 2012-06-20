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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 15:37 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超2,205亿韩元,为连续第三天买超

路透首尔6月20日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超2,205亿韩元,连续三个交易日买超,累计买超7,889亿韩元(6.8219亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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6月20日 220.5 -53.2 -153.3

6月19日 193.2 -10.7 -166.5

6月18日 375.2 31.5 -383.2

6月15日 -200.7 174.7 -99.7

6月14日 76.7 187.1 -276.4

6月13日 156.7 -33.7 -151.1

6月12日 -49.3 89.9 42.4

6月11日 218.8 15.4 -250.2

6月8日 5.7 47.9 -59.0

6月7日 307.9 142.2 -475.1

6月5日 -341.9 391.8 -214.6

6月4日 -272.7 -84.0 -142.7

6月1日 -201.3 33.8 123.1

5月31日 -20.2 -48.9 47.7

5月30日 158.1 70.6 61.8

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本月以来 520.7 900.2 -2,206.7

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今年以来 7,775.1 -567.2 -4,682.3

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(完)

--编译 王兴亚;审校 龚芳

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