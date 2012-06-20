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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 16:02 BJT

〔路透基点〕内蒙古霍煤鸿骏签署7,650万美元三年期境外贷款--RLPC

路透香港6月20日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司今日签署7,650万美元三年期境外贷款.

支取日期定为6月26日.

一如此前报导,这笔贷款规模从7,000万美元上调.

唯一簿记行法国巴黎银行承贷A部分贷款中的3,000万美元,三井住友银行承贷这部分贷款中的2,000万美元.

其他四家银行参贷B部分贷款:台湾合作金库银行国际金融业务分行(1,000万美元),国泰世华银行香港分行(700万美元),台新国际商业银行(500万美元),以及华南银行(450万美元).

经过六个月的宽限期后,这笔贷款将分30个月分期偿还,平均期限为1.51年.

利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点,含所有费用的全部价码分别为:承贷2,000万美元或以上的银行获得366个基点,承贷1,000-1,900万美元的银行获得346个基点,承贷500-900万美元的银行获得326个基点.

筹得资金将用于签订承购合同.

内蒙古霍煤鸿骏是中电投蒙东能源集团有限责任公司子公司.中国电力投资集团公司是中电投蒙东能源的大股东.(完)

--编译 杜明霞;审校 张明钧

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