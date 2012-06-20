〔路透基点〕内蒙古霍煤鸿骏签署7,650万美元三年期境外贷款--RLPC

利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点,含所有费用的全部价码分别为:承贷2,000万美元或以上的银行获得366个基点,承贷1,000-1,900万美元的银行获得346个基点,承贷500-900万美元的银行获得326个基点.