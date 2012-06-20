〔路透基点〕内蒙古霍煤鸿骏签署7,650万美元三年期境外贷款--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月20日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司今日签署7,650万美元三年期境外贷款.
支取日期定为6月26日.
一如此前报导,这笔贷款规模从7,000万美元上调.
唯一簿记行法国巴黎银行承贷A部分贷款中的3,000万美元,三井住友银行承贷这部分贷款中的2,000万美元.
其他四家银行参贷B部分贷款:台湾合作金库银行国际金融业务分行(1,000万美元),国泰世华银行香港分行(700万美元),台新国际商业银行(500万美元),以及华南银行(450万美元).
经过六个月的宽限期后,这笔贷款将分30个月分期偿还,平均期限为1.51年.
利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点,含所有费用的全部价码分别为:承贷2,000万美元或以上的银行获得366个基点,承贷1,000-1,900万美元的银行获得346个基点,承贷500-900万美元的银行获得326个基点.
筹得资金将用于签订承购合同.
内蒙古霍煤鸿骏是中电投蒙东能源集团有限责任公司子公司.中国电力投资集团公司是中电投蒙东能源的大股东.(完)
--编译 杜明霞;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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