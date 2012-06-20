〔中国金属〕未来数月铜进口量可能下降,受信贷放松和监管举措冲击

中国资源部首席记者黄炜文

路透北京6月20日电---即便中国经济逐步复苏,该国未来数月的铜进口量可能下降,因信贷放松将削减用于贸易融资的铜需求.

北京方面本月意外降息因应经济的大幅放缓.当局自11月以来曾几次调降银行存款准备金率,亦刺激银行进行放贷.

虽然提高流动性通常会提振中国对大宗商品的买兴,铜和钢铁等工业金属则是其中的最初受益者,但分析师表示,本次信贷放松反而会令铜变得黯然失色,因最近几个月高达80%的进口铜都被用来作为绕开信贷限制的一种方式.

"鉴于这点,信贷收紧是过去一年进口铜的主要驱动力,而在信贷放松的背景下,我们将看到进口情况趋疲,"美银美林金属策略师Michael Widmer表示.

"每月净进口30-40万吨的铜太多了,中国不需要这么多.若进口开始下滑,我不会感到意外."

Widmer预计,若中国经济开始复苏,下半年的铜月度平均进口量可能下降至25万吨左右,主要由终端用户购买推动.这相当于比5月进口的近42万吨少40%.

大宗商品融资交易的需求已开始下滑.

"我们注意到,自上月银行存款准备金率下调后以来,中国的铜融资交易有所减少,因为更容易获得资金,"里昂证券大宗商品策略师Ian Roper表示.

分析师表示,除了能更顺畅的获得信贷之外,人民币不断上升的波动性,以及房地产市场的日益疲弱,也使得这种利差交易不那么吸引人了.(完)