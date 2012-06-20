版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 15:56 BJT

更正:〔韩国汇市〕韩元兑美元连涨第六天至逾五周高位,公债价格下跌

(更正:因英文有误,标题与内文第一段更正为连涨"六天",非"三天")

* 韩元涨至逾五周高位

* 公债价格下跌,因预计美联储将放松政策

路透首尔6月20日电---韩元兑美元KRW=周三连涨第六天,来到逾五周最高位.投资者追捧风险资产,因预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将宣布更多宽松措施以提振美国经济.

本地交易时段收盘时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,151.0韩元,周二此间收盘价报1,156.3.美元日内最低见于1,150.1韩元,为5月14日以来最低.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐