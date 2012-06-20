〔中国债市〕人民币利率互换升势趋缓,但短期走向仍受制于资金面紧张

路透上海6月20日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周三升势趋缓,回购利率持续上行在盘初带动IRS再次攀高,不过之后有传闻称央行同部分大行进行逆回购操作,令紧张的市场情绪稍有缓和,IRS随之缩窄涨幅.

交易员并认为,半年末时点日渐临近,市场流动性还有进一步趋紧的可能,回购利率仍面临上行压力,IRS短期走向依旧将受制于资金面紧张.

"跟昨天比变化不大,也就上来1-2个(基)点吧,"上海一银行交易员称.

他并指出,下周是半年末之前的最后一周,除了银行调整指标的压力外,还将有大盘新股的发行,资金面仍面对着不小的压力,回购利率或还有上行空间,而目前一年期IRS报价已明显低于七天回购利率,短期内IRS易涨难跌.

中国第四大重型械制造商--中信重工机械股份有限公司已启动其A股IPO(首次公开发行)程序,27日(下周三)为其网上申购日.公司拟发行不超过6.85亿股A股,计划用41亿元人民币募集资金投向三大类项目.[ID:nSB1614396]

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三主要品种持续上行,其中隔夜和七天期涨幅均超45个基点(bp).虽然市场传言央行向个别大行实施逆回购操作,但半年末"冲存款"等调整指标压力令银行捂紧钱袋,拉动资金价格走高.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 2.7417/ 2.8417 2.6250/ 2.7207 2.7371/ 2.8329 2.8543/ 2.9514 2.8683/ 3.1300

周二 2.6225/ 2.7325 2.6120/ 2.7040 2.7200/ 2.8100 2.8500/ 2.9400 2.8575/ 3.1700

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变动+0.1192/+0.1092 +0.0130/ 0.0167 +0.0171/+0.0229 +0.0043/+0.0114 +0.0108/-0.0400

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)