〔中国债市〕人民币利率互换升势趋缓,但短期走向仍受制于资金面紧张

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海6月20日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周三升势趋缓,回购利率持续上行在盘初带动IRS再次攀高,不过之后有传闻称央行同部分大行进行逆回购操作,令紧张的市场情绪稍有缓和,IRS随之缩窄涨幅.
交易员并认为,半年末时点日渐临近,市场流动性还有进一步趋紧的可能,回购利率仍面临上行压力,IRS短期走向依旧将受制于资金面紧张.
"跟昨天比变化不大,也就上来1-2个(基)点吧,"上海一银行交易员称.
他并指出,下周是半年末之前的最后一周,除了银行调整指标的压力外,还将有大盘新股的发行,资金面仍面对着不小的压力,回购利率或还有上行空间,而目前一年期IRS报价已明显低于七天回购利率,短期内IRS易涨难跌.
中国第四大重型械制造商--中信重工机械股份有限公司已启动其A股IPO(首次公开发行)程序,27日(下周三)为其网上申购日.公司拟发行不超过6.85亿股A股,计划用41亿元人民币募集资金投向三大类项目.[ID:nSB1614396]
银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三主要品种持续上行,其中隔夜和七天期涨幅均超45个基点(bp).虽然市场传言央行向个别大行实施逆回购操作,但半年末"冲存款"等调整指标压力令银行捂紧钱袋,拉动资金价格走高.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 2.7417/ 2.8417 2.6250/ 2.7207 2.7371/ 2.8329 2.8543/ 2.9514 2.8683/ 3.1300
周二 2.6225/ 2.7325 2.6120/ 2.7040 2.7200/ 2.8100 2.8500/ 2.9400 2.8575/ 3.1700
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变动+0.1192/+0.1092 +0.0130/ 0.0167 +0.0171/+0.0229 +0.0043/+0.0114 +0.0108/-0.0400
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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