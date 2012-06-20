版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 16:01 BJT

《汇市简讯》100.90水准为欧元兑日圆中期趋势关键汇价

0746GMT

* 有初步涨向100.48日圆(6月19日高点)的空间

* 突破100.48,将打开再次试探100.90(6月11日高点)的可能

* 只有明确突破100.90,才会将中期基调转为上涨

* 即期支撑在99.09/99.18(周五/周二低点)(完)

--编译 田建华;审校 龚芳

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐