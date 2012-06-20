版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 20日 星期三 16:09 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2660-1.2630区域挂有买单

0754GMT * 欧元/美元在1.2600-10区域存在更多买兴. * 1.2700至1.2715挂有卖单,1.2730-5区域挂有更多卖单,其上挂有停止单. * 1.2800附近据传挂有更大规模的卖单.(完) --编译 许娜;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐