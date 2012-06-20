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货币新闻 | 2012年 6月 20日 星期三 16:51 BJT

〔欧洲金融〕能否使援助计划重回正轨取决于希腊--ECB官员魏德曼

路透法兰克福6月20日电---欧洲央行(ECB)委员兼德国央行总裁魏德曼在周三一篇杂志专访中表示:

* 希腊执行改革至关重要,这对金融援助而言是关键所在

* 若IMF/欧洲央行/欧盟认定希腊的计划已偏离轨道,能否使其重回正轨取决于希腊

* 德国央行对公债购买持批判性观点,这已为外界所熟知

* 不支持发行欧元区共同债券.(完)

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