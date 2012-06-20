《汇市简讯》美元/日圆走势仍偏于下行

0809GMT * 鉴于美元/日圆跌破78.61(周五低点),走势偏于下行的倾向不变. * 在78.50浮现一些半官方账户的买盘,或许可以限制美元/日圆的近期跌幅. * 美元/日圆的卖单仍然集结在79.20/79.50区域,料压制任何反弹举动. * 行权价在79.00、79.20和80.00的期权将在今日纽约收盘时到期.(完) --编译 高琦; 审校 杜明霞 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=