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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 16:46 BJT

〔金属期市〕伦铜受累于西班牙问题下跌,美联储放松政策希望提供支撑

路透上海6月20日电---伦敦期铜周三下跌,因市场担心西班牙债务问题且投资者针对昨日涨势了结获利.不过美联储有望祭出进一步的刺激举措,这个因素支撑市场.

美联储将结束为期两日的会议,市场对于其将延长"扭转操作"以支撑经济的预期高涨.

0727 GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.6%至每吨7,567.50美元,周二上涨1.3%.

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