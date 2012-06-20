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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 17:19 BJT

〔路透基点〕神华集团寻求300亿元人民币贷款,以收购国网能源--RLPC

路透香港6月20日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,中国国有煤炭生产商神华集团正寻求300亿元人民币(合47亿美元)银团贷款,用于支持收购国家电网旗下国网能源开发有限公司.

消息人士称,中国农业银行为牵头行,中国建设银行和中国工商银行料加入银团.

消息人士还表示,最终可能有约10家银行加入银团.

根据消息人士,神华集团5月底邀请银行对这笔贷款进行投标,吸引逾20家银行争取担任牵头行.

神华集团上周宣布,已经原则上同意从国家电网收购国网能源的100%股权.

根据其网站信息,神华集团是中国最大的煤炭企业,也是全球最大的煤炭供应商.

国网能源账面资本为7,000万元人民币,在中国管理着八家热电厂.2011年底时资产总额为550亿元人民币,负债为468亿元人民币.(完)

--编译 杜明霞;审校 蔡美珍

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