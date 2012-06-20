〔路透基点〕神华集团寻求300亿元人民币贷款,以收购国网能源--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月20日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,中国国有煤炭生产商神华集团正寻求300亿元人民币(合47亿美元)银团贷款,用于支持收购国家电网旗下国网能源开发有限公司.
消息人士称,中国农业银行为牵头行,中国建设银行和中国工商银行料加入银团.
消息人士还表示,最终可能有约10家银行加入银团.
根据消息人士,神华集团5月底邀请银行对这笔贷款进行投标,吸引逾20家银行争取担任牵头行.
神华集团上周宣布,已经原则上同意从国家电网收购国网能源的100%股权.
根据其网站信息,神华集团是中国最大的煤炭企业,也是全球最大的煤炭供应商.
国网能源账面资本为7,000万元人民币,在中国管理着八家热电厂.2011年底时资产总额为550亿元人民币,负债为468亿元人民币.(完)
--编译 杜明霞;审校 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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