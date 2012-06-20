〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小幅收高,但涨势仍然受限

路透曼谷6月20日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三小涨,因价格在每公斤250日圆处寻获强劲支撑后有投机性买盘,但交易员表示,由于市场人士在美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议公布之前仍保持警惕,令期胶涨势受限.