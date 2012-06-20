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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 17:01 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小幅收高,但涨势仍然受限

路透曼谷6月20日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三小涨,因价格在每公斤250日圆处寻获强劲支撑后有投机性买盘,但交易员表示,由于市场人士在美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议公布之前仍保持警惕,令期胶涨势受限.

TOCOM指标11月期胶<0#JRU:>上升0.7日圆,结算价报每公斤252.2日圆(3.19美元).

上海期交所主力9月期胶合约SNRU2涨305元人民币,收报每吨23,350元(3,700美元).

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