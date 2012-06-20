〔路透基点〕阜丰集团三年期境外贷款邀请银行以三个层级参贷--RLPC

路透香港6月20日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,银行受邀以三个层级参贷阜丰集团1.5亿美元三年期境外贷款.

承贷2,000万美元的银行获委托主办行头衔,含所有费用的价码为460个基点.

承贷1,500-1,900万美元的银行获主办行头衔,含所有费用的价码为455个基点.

承贷1,000-1,400万美元的银行获承办行头衔,含所有费用的价码为450个基点.

一如此前报导,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点.这笔贷款的平均年限为2.5年.

相关方面6月26日将去内蒙古进行实地考察.

德意志银行和渣打银行曾探察市场对本案的兴趣.

一些消息人士表示,该贷款可能通过内蒙古阜丰生物科技借入.

阜丰集团生产以玉米为主的生化产品,味精、谷氨酸和黄原胶产品最为出名.

标准普尔在4月30日将这家评级为BB的公司置于负面观察.标普表示,阜丰年度债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率为3.7倍左右.

标普在4月30日的报告中并称,若阜丰通过确保一项再融资计划来赎回一可转换债券,以此维持充足的流动性情况,则可能将该公司的展望修订为稳定.

与此同时,阜丰也正计划在今年向新疆的一座新厂投资约8亿元人民币(1.26亿美元).(完)