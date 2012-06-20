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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 17:22 BJT

〔中港股市〕恒指收高但受制于技术面阻力,内地股市下跌

* 恒生指数收涨0.5%,沪深300指数跌0.2%

* 恒指本周第二次挣扎于200日移动均线

* 澳门博彩类股走强,银河娱乐表现上佳

* 中国联通下跌,此前公布的5月3G业务增长数据平平

路透6月20日电---香港恒生指数周三收于一个月高位,受助于对美国联邦储备理事会(美联储,FED)或推出新一轮货币刺激措施的乐观期望,不过恒指本周第二天受到强技术阻力的压制.

恒生指数.HSI今日收涨0.5%,至19,518.85点,为5月15日以来最高.但涨势受到现位于19,591点的200日移动均线的压制,该水准周一亦曾限制大盘.汇丰控股(HSBC)(0005.HK)对恒指的提振作用最大.

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