〔中港股市〕恒指收高但受制于技术面阻力,内地股市下跌

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒生指数收涨0.5%,沪深300指数跌0.2%
* 恒指本周第二次挣扎于200日移动均线
* 澳门博彩类股走强,银河娱乐表现上佳
* 中国联通下跌,此前公布的5月3G业务增长数据平平
路透6月20日电---香港恒生指数周三收于一个月高位,受助于对美国联邦储备理事会(美联储,FED)或推出新一轮货币刺激措施的乐观期望,不过恒指本周第二天受到强技术阻力的压制.
恒生指数.HSI今日收涨0.5%,至19,518.85点,为5月15日以来最高.但涨势受到现位于19,591点的200日移动均线的压制,该水准周一亦曾限制大盘.汇丰控股(HSBC)(0005.HK)对恒指的提振作用最大.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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