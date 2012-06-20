〔中国金融〕北金所与中国银行将在理财产品、信贷资产交易等领域合作

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京6月20日电---北京金融资产交易所周三与中国银行(3988.HK)(601988.SS)签署合作协议,双方将在理财产品交易、信贷资产交易等多个方面开展合作.
北金所提供的新闻稿称,双方将顺应宏观调控、贴近新兴市场、积极探索新的合作模式.在诸如信贷资产交易、债权投资交易、银团贷款筹组与转让、中小企业信贷资产证券化、不良资产处置等方面开启合作.
中国信贷市场鲜有流动性制度安排,但实际需求却非常明显,且交易所提供的透明信息披露机制以及风险控制体系,监管方面更便于接受.
北金所早在2010年就发布了"信贷资产交易规则",期望将中国信贷资产场外交易转向批量的、大规模的场内交易.
今年年初,北金所董事长熊焰接受路透专访时预计,常规信贷及票据类交易料在今年获得突破,该所金融资产交易成交额有望达6,000亿元人民币.[ID:nSB1340478]
北京产权交易所是北京市的综合性产权产易机构,前身成立于1994年.目前下设北京国际矿业权交易所(CBMX)、北京金融资产交易所、北京环境交易所、北京技术交易所等专业平台.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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