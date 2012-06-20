〔路透基点〕波司登启动2亿美元三年期定期贷款--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月20日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称,香港上市的波司登国际控股有限公司已经启动2亿美元三年期定期贷款.
兆丰国际商业银行为牵头行和簿记行,德意志银行为财务顾问.贷款规模可上下调整25%.
这笔无担保贷款的平均期限为2.9年,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点.
银行受邀以三个层级参贷:
承贷3,000万美元或以上获牵头行头衔,含全部费用价码250个基点,以及75个基点的费用.
承贷2,000-3,000万美元获含全部费用价码240个基点,以及45个基点的费用.
承贷1,000-2,000万美元获含全部费用价码230个基点,以及15个基点的费用.
这笔贷款将分两次偿还,每次还款额不等:第30个月偿还20%,第36个月偿还80%.
筹得资金将用于再融资和营运资金.
银行回复截止日期为7月13日.
如此前报导,实地考察已于5月30日和31日在上海进行.(完)
--编译 杜明霞;审校 隋芬
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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