〔路透基点〕波司登启动2亿美元三年期定期贷款--RLPC

路透香港6月20日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称,香港上市的波司登国际控股有限公司已经启动2亿美元三年期定期贷款.

兆丰国际商业银行为牵头行和簿记行,德意志银行为财务顾问.贷款规模可上下调整25%.

这笔无担保贷款的平均期限为2.9年,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点.

银行受邀以三个层级参贷:

承贷3,000万美元或以上获牵头行头衔,含全部费用价码250个基点,以及75个基点的费用.

承贷2,000-3,000万美元获含全部费用价码240个基点,以及45个基点的费用.

承贷1,000-2,000万美元获含全部费用价码230个基点,以及15个基点的费用.

这笔贷款将分两次偿还,每次还款额不等:第30个月偿还20%,第36个月偿还80%.

筹得资金将用于再融资和营运资金.

银行回复截止日期为7月13日.

如此前报导,实地考察已于5月30日和31日在上海进行.(完)