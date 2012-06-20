〔亚洲能源〕日本6月及7月进口伊朗原油装船数量将持平5月

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京6月20日电---日本6月及7月的伊朗原油装船数量将持平5月,因日本一项新法令准许政府为进口伊朗原油提供担保,使日本能够绕过即将实施的欧盟制裁措施.
在伊朗的主要亚洲石油买主之中,日本是第一个绕过欧盟禁令的国家,业界消息人士周三表示,日本6月及7月将分别装运360万桶(每日12万桶),消息人士未获授权向媒体透露,因此拒绝具名.
韩国可能从7月1月停止进口,印度Bharat Petroleum Corp(BPCL.NS)首次以印度卢比支付伊朗油款,成为第一个使用此付款机制的炼油商.(完)
--编译 蔡美珍;审校 田建华
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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