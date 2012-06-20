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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 18:54 BJT

〔东南亚股市〕全线上扬,马来西亚股市收于纪录高位附近

路透6月20日电---东南亚股市周三连续第三日全线上扬,全球主要央行出台新的货币刺激举措的预期帮助提升了投资者对风险资产的偏好.

投资者希望不断恶化的欧债危机以及全球经济增长停滞将促使主要央行退出新一轮货币刺激措施.

"所有人都在寄望主要央行将采取协同行动,以避免全球成长停滞,"新加坡CIMB的分析师Song Seng Wun说.

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