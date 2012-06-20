〔马来西亚期市〕棕榈油触及近三周高位,受节日需求提振

路透新加坡6月20日电---马来西亚棕榈油期货周三触及近三周以来最高,投资者押注棕榈油需求将增长,因美国的乾旱天气威胁到大豆产量.

在美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议今日稍晚结束前,市场人士同样持乐观看法,寄望新一轮货币刺激措施能够提振全球经济增长和大宗商品需求.

6月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期跳增15%,证实了订单转向棕榈油以及穆斯林斋月前的最后买需.

棕榈油价格自6月11日以来首次跨越3,000马币,暗示希腊大选后交易员的谨慎情绪有所减轻.

马来西亚一外国经纪商的交易员称:"随着斋月的临近,需求预计将增长."

"有种观点认为之前的跌势是因为欧洲的不确定性.危机还未解决,但相比于希腊大选前,情势有所好转."

指标9月棕榈油期货FCPOc3收盘涨3.2%,至每吨3,041马币(林吉特).稍早曾触及3,058马币.

成交量52,086口,高于平时的25,000口.

路透技术分析师王涛表示,棕榈油价格将测试3,024马币的阻力位,若突破将打开升向3,140马币的通道.(完)