〔马来西亚期市〕棕榈油触及近三周高位,受节日需求提振

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡6月20日电---马来西亚棕榈油期货周三触及近三周以来最高,投资者押注棕榈油需求将增长,因美国的乾旱天气威胁到大豆产量.
在美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议今日稍晚结束前,市场人士同样持乐观看法,寄望新一轮货币刺激措施能够提振全球经济增长和大宗商品需求.
6月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期跳增15%,证实了订单转向棕榈油以及穆斯林斋月前的最后买需.
棕榈油价格自6月11日以来首次跨越3,000马币,暗示希腊大选后交易员的谨慎情绪有所减轻.
马来西亚一外国经纪商的交易员称:"随着斋月的临近,需求预计将增长."
"有种观点认为之前的跌势是因为欧洲的不确定性.危机还未解决,但相比于希腊大选前,情势有所好转."
指标9月棕榈油期货FCPOc3收盘涨3.2%,至每吨3,041马币(林吉特).稍早曾触及3,058马币.
成交量52,086口,高于平时的25,000口.
路透技术分析师王涛表示,棕榈油价格将测试3,024马币的阻力位,若突破将打开升向3,140马币的通道.(完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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