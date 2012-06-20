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债券 | 2012年 6月 20日 星期三 19:26 BJT

〔美国数据〕6月15日当周再融资申请升至历史高位--MBA

路透纽约6月20日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国政府抵押再融资申请触及历史高点,但总体住房抵押贷款申请减少.

政府再融资申请较前周上升121.3%,较上年同期增加410.9%.

30年期固息抵押贷款利率下降1个基点,平均为3.87%,为调查开始以来最低水准.

6月15日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降0.8%至941.5.再融资指数上涨1.0%至5385.8,购房抵押贷款指数则下降8.5%至188.1.

再融资占整体抵押贷款活动的比例从前一周的79%升至81%.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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--编译 王兴亚;审校 王洋

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