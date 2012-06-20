〔美国数据〕6月15日当周再融资申请升至历史高位--MBA

美国财政：特朗普税制改革计划中，抵押贷款利息抵税不变-财长
路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计画，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。
路透纽约6月20日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国政府抵押再融资申请触及历史高点,但总体住房抵押贷款申请减少.
政府再融资申请较前周上升121.3%,较上年同期增加410.9%.
30年期固息抵押贷款利率下降1个基点,平均为3.87%,为调查开始以来最低水准.
6月15日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降0.8%至941.5.再融资指数上涨1.0%至5385.8,购房抵押贷款指数则下降8.5%至188.1.
再融资占整体抵押贷款活动的比例从前一周的79%升至81%.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 王兴亚;审校 王洋
路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计画，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。
路透上海3月2日 - 中国股市沪综指周三收涨0.16%。沪深证交所融资融券余额当日增加 10.2亿元人民币，连续三日上升；两市两融余额为9,114.2亿元，创逾一个半月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/1 5,334.3 3,779.9 9,114.2 10.2 3,246.93 2/28 5,322.3 3,781.7 9,104.0 21.9 3,241.73 2/27 5,306.9 3,775.2
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。