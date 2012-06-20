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货币新闻 | 2012年 6月 20日 星期三 19:51 BJT

〔希腊政经〕泛希社运党领导人韦尼泽洛斯称,希腊已组建政府

路透雅典6月20日电---希腊泛希腊社会主义运动(泛希社运)领导人韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)周三称,希腊已组建一个由保守党派为主的政府,并将成立一个"重新商定"欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划的小组.

韦尼泽洛斯表示,内阁成员名单将在周三晚间敲定.他称,关键问题是组建一个重新商定1,300亿欧元纾困案的小组.泛希社运党将与希腊保守派新民主党组建联合政府.(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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