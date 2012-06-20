〔希腊政经〕泛希社运党领导人韦尼泽洛斯称,希腊已组建政府

路透雅典6月20日电---希腊泛希腊社会主义运动(泛希社运)领导人韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)周三称,希腊已组建一个由保守党派为主的政府,并将成立一个"重新商定"欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划的小组.