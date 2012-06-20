〔希腊政经〕保守派新民主党领袖萨马拉斯稍晚将宣誓就任总理--消息

香港个股：北京建设计划发行3亿美元三年期担保债券，息率4.375%
路透香港3月2日 - 北京控股集团旗下地产业务分支--北京建设（控股）有限公司周四称，计划发行本金总额3亿美元三年期担保债券，息率4.375%。
路透雅典6月20日电---希腊总统办公室官员表示,保守派新民主党领袖萨马拉斯将在周三晚些时候宣誓就任总理.
萨马拉斯将在泛希腊社会主义运动(泛希社运)党和较小的民主左翼党支持下组建政府.
拒绝具名的官员称,萨马拉斯将与1300GMT会晤总统Karolos Papoulias,之后将宣誓就职.(完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
路透香港3月2日 - 北京控股集团旗下地产业务分支--北京建设（控股）有限公司周四称，计划发行本金总额3亿美元三年期担保债券，息率4.375%。
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。