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货币新闻 | 2012年 6月 20日 星期三 20:21 BJT

〔希腊政经〕保守派新民主党领袖萨马拉斯稍晚将宣誓就任总理--消息

路透雅典6月20日电---希腊总统办公室官员表示,保守派新民主党领袖萨马拉斯将在周三晚些时候宣誓就任总理.

萨马拉斯将在泛希腊社会主义运动(泛希社运)党和较小的民主左翼党支持下组建政府.

拒绝具名的官员称,萨马拉斯将与1300GMT会晤总统Karolos Papoulias,之后将宣誓就职.(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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