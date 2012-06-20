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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 21:20 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格持于21个月低点附近,台塑石化关闭裂解装置

路透新加坡6月20日电---亚洲石脑油价格周三持于21个月低位附近,裂解价差跌至四日低点,因消息称亚洲最大石脑油买家已关闭年产能293万吨的裂解装置.

8月上半月公开规格石脑油价格报每吨732美元,裂解价差下跌20.5%,至每吨升水18.15美元.

"今天市场人气转弱,主要归因于台塑石化关闭裂解装置,与欧洲疑虑并无太多关系,"一位在新加坡的交易员说.

台塑石化在麦寮共有三座石脑油裂解厂,其中一号厂已于6月19日关闭进行维护,将持续约40天.停电已经导致其二号和三号厂关闭.[ID:nST0466318]

此时正值市场受到现货供应的冲击.

一些买家或者削减购买量或者废止合约,指称因升水创纪录高位.

汽油裂解价差连续第七个交易日维持下行,因供给较高但需求迟滞.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 732.00 -1.00 -0.14 733.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 79.17 -0.11 -0.14 79.28

97号现货汽油GL97-SIN 104.70 0.30 0.29 104.40

95号现货汽油GL95-SIN 101.64 0.30 0.30 101.34

92号现货汽油GL92-SIN 98.80 0.30 0.30 98.50

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 3.62 -0.19 -4.99 3.81 (完)

--编译 王洋;审校 王兴亚

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