〔国际油市〕亚洲石脑油价格持于21个月低点附近,台塑石化关闭裂解装置

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡6月20日电---亚洲石脑油价格周三持于21个月低位附近,裂解价差跌至四日低点,因消息称亚洲最大石脑油买家已关闭年产能293万吨的裂解装置.
8月上半月公开规格石脑油价格报每吨732美元,裂解价差下跌20.5%,至每吨升水18.15美元.
"今天市场人气转弱,主要归因于台塑石化关闭裂解装置,与欧洲疑虑并无太多关系,"一位在新加坡的交易员说.
台塑石化在麦寮共有三座石脑油裂解厂,其中一号厂已于6月19日关闭进行维护,将持续约40天.停电已经导致其二号和三号厂关闭.[ID:nST0466318]
此时正值市场受到现货供应的冲击.
一些买家或者削减购买量或者废止合约,指称因升水创纪录高位.
汽油裂解价差连续第七个交易日维持下行,因供给较高但需求迟滞.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 732.00 -1.00 -0.14 733.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 79.17 -0.11 -0.14 79.28
97号现货汽油GL97-SIN 104.70 0.30 0.29 104.40
95号现货汽油GL95-SIN 101.64 0.30 0.30 101.34
92号现货汽油GL92-SIN 98.80 0.30 0.30 98.50
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 3.62 -0.19 -4.99 3.81 (完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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