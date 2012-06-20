〔国际油市〕亚洲燃料油市场反弹,跨月价差和现货升水双双走升

路透新加坡6月20日电---亚洲燃料油市场周三反弹,跨月价差和现货升水双双走坚,尽管市场连续第三日交投淡静.

即期7月/8月跨月价差上涨1.00美元,收报每吨5.75美元,前一日下跌近2.00美元.

该合约成交活跃,至少有32.5万吨换手.对于固定价格互换合约的兴趣也浓厚,有10.5万吨7月180-cst燃料油和14万吨380-cst燃料油在交易窗口成交.

中国光汇石油再度成为最大的买家,买入4.5万吨7月180-cst燃料油和13.5万吨7月380-cst燃料油.

但实货交易窗口的成交连续第三日不旺.一位交易员说:"现在似乎没有人有兴趣建立大仓位,因为有太多的不确定性."

尽管如此,现货价差仍然上升.180-cst燃料油现货升水上涨0.70美元至三日高位4.00美元.380-cst燃料油升水也小升0.70美元至4.30美元的两日高位.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 598.05 8.30 1.41 589.75

现货380CST燃料油 FO380-SIN 588.30 8.25 1.42 580.05

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 594.00 6.00 1.02 588.00

380CST船用燃料油升水 5.70 -2.25 -28.30 7.95

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.00 0.70 21.21 3.30

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.30 0.70 19.44 3.60 (完)