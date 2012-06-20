〔国际油市〕亚洲燃料油市场反弹,跨月价差和现货升水双双走升

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡6月20日电---亚洲燃料油市场周三反弹,跨月价差和现货升水双双走坚,尽管市场连续第三日交投淡静.
即期7月/8月跨月价差上涨1.00美元,收报每吨5.75美元,前一日下跌近2.00美元.
该合约成交活跃,至少有32.5万吨换手.对于固定价格互换合约的兴趣也浓厚,有10.5万吨7月180-cst燃料油和14万吨380-cst燃料油在交易窗口成交.
中国光汇石油再度成为最大的买家,买入4.5万吨7月180-cst燃料油和13.5万吨7月380-cst燃料油.
但实货交易窗口的成交连续第三日不旺.一位交易员说:"现在似乎没有人有兴趣建立大仓位,因为有太多的不确定性."
尽管如此,现货价差仍然上升.180-cst燃料油现货升水上涨0.70美元至三日高位4.00美元.380-cst燃料油升水也小升0.70美元至4.30美元的两日高位.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 598.05 8.30 1.41 589.75
现货380CST燃料油 FO380-SIN 588.30 8.25 1.42 580.05
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 594.00 6.00 1.02 588.00
380CST船用燃料油升水 5.70 -2.25 -28.30 7.95
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.00 0.70 21.21 3.30
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.30 0.70 19.44 3.60 (完)
--编译 王洋; 审校 王兴亚
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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