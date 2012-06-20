〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上涨,成交活跃

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡6月20日电---亚洲柴油裂解价差周三处在一个半月高位每桶16.83美元,因炼厂产能利用率削减或已提振价格.
交易活跃,有110万桶柴油互换成交,创下约一个月来的高位.
一位交易员说:"高成交量可能表明,一些贸易商认为价格正在触底."
除了欧洲和远东地区产能利用率削减之外,挪威的石油工人威胁称,如果公司不能改善薪资水平并解决养老金问题,将在数天内举行罢工.
不过,不太可能发生重大的生产中断事件,因为挪威政府有权强迫劳资双方和解,而且过去也是很果断地动用了这个权力.
一位交易员说:"基本来看,市场更多的是由人气推动,而非基本面.欧洲当前的危机影响了支出.西方危机也影响到了亚洲."
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 111.01 1.52 1.39 109.49
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 110.31 1.50 1.38 108.81
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 111.61 1.50 1.36 110.11
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 112.66 1.50 1.35 111.16
7月柴油互换 GOSGSWMc1 110.20 1.50 1.38 108.70
8月柴油互换 GOSGSWMc2 110.27 1.46 1.34 108.81 (完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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