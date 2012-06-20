〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上涨,成交活跃

路透新加坡6月20日电---亚洲柴油裂解价差周三处在一个半月高位每桶16.83美元,因炼厂产能利用率削减或已提振价格.

交易活跃,有110万桶柴油互换成交,创下约一个月来的高位.

一位交易员说:"高成交量可能表明,一些贸易商认为价格正在触底."

除了欧洲和远东地区产能利用率削减之外,挪威的石油工人威胁称,如果公司不能改善薪资水平并解决养老金问题,将在数天内举行罢工.

不过,不太可能发生重大的生产中断事件,因为挪威政府有权强迫劳资双方和解,而且过去也是很果断地动用了这个权力.

一位交易员说:"基本来看,市场更多的是由人气推动,而非基本面.欧洲当前的危机影响了支出.西方危机也影响到了亚洲."

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 111.01 1.52 1.39 109.49

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 110.31 1.50 1.38 108.81

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 111.61 1.50 1.36 110.11

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 112.66 1.50 1.35 111.16

7月柴油互换 GOSGSWMc1 110.20 1.50 1.38 108.70

8月柴油互换 GOSGSWMc2 110.27 1.46 1.34 108.81 (完)