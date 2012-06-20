〔美国热股〕全日空抱怨波音787 Dreamliner调光窗不够暗,波音股价小涨

路透6月20日电---美国飞机制造商波音(BA.N)向客户推出其787 Dreamliner飞机,日本全日空(9202.T)表示,该飞机的电子调光窗对于长途飞行不够暗,已要求波音拿出措施使飞机的机舱更暗一些.