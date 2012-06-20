版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 22:07 BJT

〔美国热股〕全日空抱怨波音787 Dreamliner调光窗不够暗,波音股价小涨

路透6月20日电---美国飞机制造商波音(BA.N)向客户推出其787 Dreamliner飞机,日本全日空(9202.T)表示,该飞机的电子调光窗对于长途飞行不够暗,已要求波音拿出措施使飞机的机舱更暗一些.

在周三早盘交易中,波音涨0.17%,至73.04美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐