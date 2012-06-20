〔美国FED〕美联储延长"卖短买长"操作,刺激美国经济复苏

路透华盛顿6月20日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三宣布延长其货币刺激措施,提振看似有停滞风险的美国经济复苏,延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.

美联储表达了对由欧洲引起的全球金融市场压力的关切,称将在今年年底前再购入2,670亿美元较长期证券,以延长卖短买长操作.美联储首轮卖短买长操作原定本月底结束.

"此次延长所持证券年期的计划应对较长期利率构成下档压力,并有助于令更普遍的金融状况更为宽松."美联储在声明中指出.

美联储还表示,在新计划期间将不再将投资组合中到期美国公债的回笼资金再投资.

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔再次对此次决议投反对票,称他反对延长卖短买长操作.今年每次会议,他都持异议.

美联储宣布维持利率在0-0.25%区间不变,并重申其将维持利率在近零水准直至至少2014年底的指引.

美联储仍形容经济为"温和扩张",但称近几个月就业成长放缓.

联储还表达了对消费者支出疲弱的担忧.(完)