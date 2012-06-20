〔美国FED〕美联储延长"卖短买长"操作,刺激美国经济复苏

香港个股：北京建设计划发行3亿美元三年期担保债券，息率4.375%
路透香港3月2日 - 北京控股集团旗下地产业务分支--北京建设（控股）有限公司周四称，计划发行本金总额3亿美元三年期担保债券，息率4.375%。
路透华盛顿6月20日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三宣布延长其货币刺激措施,提振看似有停滞风险的美国经济复苏,延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.
美联储表达了对由欧洲引起的全球金融市场压力的关切,称将在今年年底前再购入2,670亿美元较长期证券,以延长卖短买长操作.美联储首轮卖短买长操作原定本月底结束.
"此次延长所持证券年期的计划应对较长期利率构成下档压力,并有助于令更普遍的金融状况更为宽松."美联储在声明中指出.
美联储还表示,在新计划期间将不再将投资组合中到期美国公债的回笼资金再投资.
里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔再次对此次决议投反对票,称他反对延长卖短买长操作.今年每次会议,他都持异议.
美联储宣布维持利率在0-0.25%区间不变,并重申其将维持利率在近零水准直至至少2014年底的指引.
美联储仍形容经济为"温和扩张",但称近几个月就业成长放缓.
联储还表达了对消费者支出疲弱的担忧.(完)
--编译 李军;审校 于春红
路透香港3月2日 - 北京控股集团旗下地产业务分支--北京建设（控股）有限公司周四称，计划发行本金总额3亿美元三年期担保债券，息率4.375%。
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。