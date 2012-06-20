《即时观点》美联储延长"卖短买长"操作政策,以扶助疲弱经济复苏

路透纽约6月20日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三决定延长货币刺激政策,扶助面临停滞危险的美国经济复苏.美联储将继续通过卖出短期债券并买入长期债券,以压低借款利率.

声明要点:

* 美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布维持利率在0-0.25%区间不变

* 美联储称将把延长所持资产平均年期的计划延长至年底

* 美联储重申在至少2014年底之前保持利率在异常低位

* 美联储称今年经济适度扩张,但就业成长近几个月放缓,失业率仍然高企

* 美联储称通胀已回落,反应油价走低,较长期通胀预期仍保持稳定

* 美联储重申全球金融市场的紧张状况继续对经济前景构成重大风险

* 美联储委员以11比1的比率投票支持此次政策决定,拉克尔持不同意见

以下为分析师评论摘要:

法国农业信贷集团企业投资银行驻纽约全球利率策略主管DAVID KEEBLE: