《即时观点》美联储延长"卖短买长"操作政策,以扶助疲弱经济复苏

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透纽约6月20日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三决定延长货币刺激政策,扶助面临停滞危险的美国经济复苏.美联储将继续通过卖出短期债券并买入长期债券,以压低借款利率.
声明要点:
* 美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布维持利率在0-0.25%区间不变
* 美联储称将把延长所持资产平均年期的计划延长至年底
* 美联储重申在至少2014年底之前保持利率在异常低位
* 美联储称今年经济适度扩张,但就业成长近几个月放缓,失业率仍然高企
* 美联储称通胀已回落,反应油价走低,较长期通胀预期仍保持稳定
* 美联储重申全球金融市场的紧张状况继续对经济前景构成重大风险
* 美联储委员以11比1的比率投票支持此次政策决定,拉克尔持不同意见
以下为分析师评论摘要:
法国农业信贷集团企业投资银行驻纽约全球利率策略主管DAVID KEEBLE:
"(声明)与市场对卖短买长操作的预期非常接近.不过,卖短买长操作项目下公债的购买速度已经给短期债券造成问题,我觉得会对两年期美债不利.整体而言,股市将会感到失望,但会摆脱影响.我认为较长期公债的涨势也将会逐渐消退."
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路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。