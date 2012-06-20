〔金属期市〕期铜扩大跌势,此前美联储延长卖短买长操作

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
* 在美联储延长"卖短买长"操作后,金属期货扩大跌势
* 期铝触及1,900美元下方的两年低点,因供应过剩
* 市场关注:汇丰5月中国制造业PMI初值
路透纽约/伦敦6月20日电---铜价周三收低,在盘后交易中进一步挫至当日低位,因投资者对美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激美国经济成长的力度不及许多人的希望感到失望.
美联储周三宣布将延长购债计划,将"卖短买长"操作延长至今年底.许多投资者此前预期美联储将推出第三轮量化宽松政策.
三个月期镍CMNI3在伦敦市场收盘后延续涨势,但其他基本金属在美联储公布声明后扩大跌势.期铝CMAL3跌至1,900美元下方的两年低点,期铅CMPB3跌至八个月最低位,期锌CMZN3则接近年内低点.
"显然市场对美联储的行动感到失望.美联储所能采取的最好行动就是延长卖短买长操作,即使美国面临着财政悬崖,欧元区可能解体等问题,这确实令美联储作出回应的能力受到质疑,"Sarhan Capital首席执行长Adam Sarhan称.
美联储表示将延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.美联储将在今年年底前再购入2,670亿美元较长期证券.美联储首轮卖短买长操作原定本月底结束.[ID:nSB1622888]
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低64美元,报每吨7,545美元,在电子交易中,跌幅扩大,期价跌至7,500美元下方.
美联储甫一公布声明后,纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜合约HGN2即跌约2%,至日低每磅3.3565美元.最终收低4.60美分,报每磅3.3875美元.
COMEX期铜交投淡静,因投资者都在谨慎等待美联储的政策决议.根据汤森路透的初步数据,COMEX期铜成交量尾盘接近60,000口,较30日均值低近四分之一.
市场持续担心西班牙债务危机可能将失控,其借贷成本居高不下,显示欧元区将贷给其银行业的1,000亿欧元协议没有解决问题,也没有恢复投资者信心,这还暗示可能需要更多救助资金以解决其财政问题.
周四将公布的中国5月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值或将令中国经济体质更加明确,这也会增加隔夜市场的波动性.
期铝跌至2010年6月以来最低点1,897.75美元,追随期铜和能源价格走势,因铝供应过剩.
三个月期铝CMAL3收低20.50美元,报1,905美元.
以下为1740GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 338.40 -4.95 -1.44 343.60 -1.51
LME期铝 1904.50 -21.00 -1.09 2020.00 -5.72
LME期铜 7545.00 -64.00 -0.84 7600.00 -0.72
LME期铅 1880.00 -32.50 -1.70 2035.00 -7.62
LME期镍 17190.00 95.00 +0.56 18710.00 -8.12
LME期锡 19200.00 -330.00 -1.69 19200.00 0.00
LME期锌 1866.00 -33.00 -1.74 1845.00 1.14
上海期铝 15755.00 105.00 +0.67 15845.00 -0.57
上海期铜 55220.00 310.00 +0.56 55360.00 -0.25
上海期锌 14930.00 70.00 +0.47 14795.00 0.91
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 于春红;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。