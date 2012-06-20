〔金属期市〕期铜扩大跌势,此前美联储延长卖短买长操作

* 在美联储延长"卖短买长"操作后,金属期货扩大跌势

* 期铝触及1,900美元下方的两年低点,因供应过剩

* 市场关注:汇丰5月中国制造业PMI初值

路透纽约/伦敦6月20日电---铜价周三收低,在盘后交易中进一步挫至当日低位,因投资者对美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激美国经济成长的力度不及许多人的希望感到失望.

美联储周三宣布将延长购债计划,将"卖短买长"操作延长至今年底.许多投资者此前预期美联储将推出第三轮量化宽松政策.

三个月期镍CMNI3在伦敦市场收盘后延续涨势,但其他基本金属在美联储公布声明后扩大跌势.期铝CMAL3跌至1,900美元下方的两年低点,期铅CMPB3跌至八个月最低位,期锌CMZN3则接近年内低点.

"显然市场对美联储的行动感到失望.美联储所能采取的最好行动就是延长卖短买长操作,即使美国面临着财政悬崖,欧元区可能解体等问题,这确实令美联储作出回应的能力受到质疑,"Sarhan Capital首席执行长Adam Sarhan称.

美联储表示将延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.美联储将在今年年底前再购入2,670亿美元较长期证券.美联储首轮卖短买长操作原定本月底结束.[ID:nSB1622888]

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低64美元,报每吨7,545美元,在电子交易中,跌幅扩大,期价跌至7,500美元下方.

美联储甫一公布声明后,纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜合约HGN2即跌约2%,至日低每磅3.3565美元.最终收低4.60美分,报每磅3.3875美元.

COMEX期铜交投淡静,因投资者都在谨慎等待美联储的政策决议.根据汤森路透的初步数据,COMEX期铜成交量尾盘接近60,000口,较30日均值低近四分之一.

市场持续担心西班牙债务危机可能将失控,其借贷成本居高不下,显示欧元区将贷给其银行业的1,000亿欧元协议没有解决问题,也没有恢复投资者信心,这还暗示可能需要更多救助资金以解决其财政问题.

周四将公布的中国5月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值或将令中国经济体质更加明确,这也会增加隔夜市场的波动性.

期铝跌至2010年6月以来最低点1,897.75美元,追随期铜和能源价格走势,因铝供应过剩.

三个月期铝CMAL3收低20.50美元,报1,905美元.

以下为1740GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 338.40 -4.95 -1.44 343.60 -1.51

LME期铝 1904.50 -21.00 -1.09 2020.00 -5.72

LME期铜 7545.00 -64.00 -0.84 7600.00 -0.72

LME期铅 1880.00 -32.50 -1.70 2035.00 -7.62

LME期镍 17190.00 95.00 +0.56 18710.00 -8.12

LME期锡 19200.00 -330.00 -1.69 19200.00 0.00

LME期锌 1866.00 -33.00 -1.74 1845.00 1.14

上海期铝 15755.00 105.00 +0.67 15845.00 -0.57

上海期铜 55220.00 310.00 +0.56 55360.00 -0.25

上海期锌 14930.00 70.00 +0.47 14795.00 0.91

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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