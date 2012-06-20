〔全球金市〕黄金接近持平,之前美联储宣布延长"卖短买长"政策

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
* 美联储未宣布新的刺激政策,黄金最初下跌1.5%
* 美联储将把"卖短买长"延长至2012年末
路透纽约6月20日电---黄金价格周三下跌,后来削减跌幅,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称将延长刺激政策防范美国经济复苏停滞,但并未表示将采取大规模货币宽松政策.[FED-CMN]
黄金最初下跌1.5%,因市场对美联储未宣布第三轮资产购买计划(称为量化宽松3)感到失望.投资者一直在使用黄金对冲经济不确定性,以及美联储行动带来的货币贬值风险.
美联储在两日政策会议结束后的声明中表示,联储将继续通过卖出短期债券并买入长期债券,以压低借款利率,把"卖短买长"延长至今年年末.
"至少是近期,主要对黄金利空,因为声明表明近期不会有新的大规模货币宽松政策,当然也不会有第三轮量化宽松,"商品财富管理公司LOGIC Advisors的合伙人Bill O'Neill表示.
1729GMT时,现货金XAU=跌0.1%,报每盎司1,614.40美元,最低曾跌至1,590.29.
纽约商品期货交易所(COMEX)8月黄金期货GCQ2跌7.70美元,报每盎司1,615.50.路透的初步数据显示,成交量符合30日均值.
--------------------------1729 GMT--------------------------
最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1615.50 -7.70 -0.5% 3.1%
COMEX白银期货 SIN2 28.350 -0.018 -0.1% 1.6%
COMEX铂金期货 PLN2 1474.30 -6.20 -0.4% 5.3%
COMEX钯金期货 PAU2 624.05 -5.35 -0.9% -4.9%
现货金 XAU= 1614.40 -2.20 -0.1% 3.2%
现货银 XAG= 28.40 0.02 0.1% 2.6%
现货铂金 XPT= 1470.75 -2.10 -0.1% 5.6%
现货钯金 XPD= 621.25 -2.88 -0.5% -4.8%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。