〔全球金市〕黄金接近持平,之前美联储宣布延长"卖短买长"政策

* 美联储未宣布新的刺激政策,黄金最初下跌1.5%

* 美联储将把"卖短买长"延长至2012年末

路透纽约6月20日电---黄金价格周三下跌,后来削减跌幅,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称将延长刺激政策防范美国经济复苏停滞,但并未表示将采取大规模货币宽松政策.[FED-CMN]

黄金最初下跌1.5%,因市场对美联储未宣布第三轮资产购买计划(称为量化宽松3)感到失望.投资者一直在使用黄金对冲经济不确定性,以及美联储行动带来的货币贬值风险.

美联储在两日政策会议结束后的声明中表示,联储将继续通过卖出短期债券并买入长期债券,以压低借款利率,把"卖短买长"延长至今年年末.

"至少是近期,主要对黄金利空,因为声明表明近期不会有新的大规模货币宽松政策,当然也不会有第三轮量化宽松,"商品财富管理公司LOGIC Advisors的合伙人Bill O'Neill表示.

1729GMT时,现货金XAU=跌0.1%,报每盎司1,614.40美元,最低曾跌至1,590.29.

纽约商品期货交易所(COMEX)8月黄金期货GCQ2跌7.70美元,报每盎司1,615.50.路透的初步数据显示,成交量符合30日均值.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1615.50 -7.70 -0.5% 3.1%

COMEX白银期货 SIN2 28.350 -0.018 -0.1% 1.6%

COMEX铂金期货 PLN2 1474.30 -6.20 -0.4% 5.3%

COMEX钯金期货 PAU2 624.05 -5.35 -0.9% -4.9%

现货金 XAU= 1614.40 -2.20 -0.1% 3.2%

现货银 XAG= 28.40 0.02 0.1% 2.6%

现货铂金 XPT= 1470.75 -2.10 -0.1% 5.6%

现货钯金 XPD= 621.25 -2.88 -0.5% -4.8%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=