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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 03:45 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,因投资者结清仓位施压

路透纽约6月20日电---棉花期货周三大幅收低,受投资者结清仓位打压,经纪商称7月合约的空头操作似乎已经到尾声,市场由上日所及一个月高点回落.

洲际交易所(ICE)现货月7月期棉合约CTN2跌4.81美分,或5.4%,收报每磅83.17美分,盘中波动区间为82.98-89.48美分.

周二该合约升5.00美分涨停板,收报每磅87.98美分.汤森路透数据显示,这是现货月合约自5月中来最高收位.

ICE-12月期棉合约CTZ2跌1.72美分或2.3%,收报每磅72.71美分,盘中交投区间介于71.06-74.50美分.

汤森路透数据显示,周三成交量接近28,100口,较30日均值高约15%.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,周二预估成交量为55,893口,为6月11日来最高.

交易所数据显示,截至6月19日,未平仓合约连跌四个交易日,至180,227口,也是3月9日来最低.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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