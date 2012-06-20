〔纽约期市〕ICE期棉收低,因投资者结清仓位施压

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透纽约6月20日电---棉花期货周三大幅收低,受投资者结清仓位打压,经纪商称7月合约的空头操作似乎已经到尾声,市场由上日所及一个月高点回落.
洲际交易所(ICE)现货月7月期棉合约CTN2跌4.81美分,或5.4%,收报每磅83.17美分,盘中波动区间为82.98-89.48美分.
周二该合约升5.00美分涨停板,收报每磅87.98美分.汤森路透数据显示,这是现货月合约自5月中来最高收位.
ICE-12月期棉合约CTZ2跌1.72美分或2.3%,收报每磅72.71美分,盘中交投区间介于71.06-74.50美分.
汤森路透数据显示,周三成交量接近28,100口,较30日均值高约15%.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,周二预估成交量为55,893口,为6月11日来最高.
交易所数据显示,截至6月19日,未平仓合约连跌四个交易日,至180,227口,也是3月9日来最低.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。