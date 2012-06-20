〔美国债市〕多数公债价格下跌,美联储延长卖短买长操作提振30年债

路透纽约6月20日电---多数美国公债价格周三小幅下跌,而30年期公债在美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布延长买入更多长期公债的计划以扶助面临停滞风险的美国经济后上涨.

美联储延长卖短买长操作以压低借贷成本的决定提振30年期公债价格自低点上涨,但打压期限较短公债的价格走软.

长期和中期债收益率(殖利率)差缩窄.

"五年期以上公债收益率曲线趋平,"Stone & McCarthy Research Associate的市场分析师John Canavan表示."美联储今日公布的政策决定与市场预期一致,且市场也一直在消化这样的决定,因此今天的市场反应和收益率曲线趋平只是最终消化许多人,而非所有人,预期的美联储政策会议结果."

30年期公债价格上涨11/32,收益率US30YT=RR由周二的2.74%跌至2.72%.指标10年期公债价格下滑5/32,收益率US10YT=RR由周二的1.63%上涨至1.64%.

"美联储在延长卖短买长操作(扭转操作,twist operation)的措施方面所做的仅仅是下限,但表示准备在适当的时候采取进一步措施.其措辞较4月政策会议后的声明增加了不少力度," Decision Economics驻纽约分析师和执行董事Cary Leahey表示.

"美联储4月声明的措辞是可能会调整资产购买操作中的资产组成,但此次声明明显在暗示将推出第三轮量化宽松,"Leahey表示.美联储在执行量化宽松举措时通过买入证券扩大资产负债表规模.

声明称美联储准备"在适当的时候进一步采取措施"扶助经济,这种说法在4月会议后的声明中没有出现.

德意志证券首席美国分析师Joseph LaVorgna表示,措辞的变化非常重要.

"美联储准备好进一步放宽政策,其中显然包括如果经济和金融条件具备,将直接扩大资产负债表规模,"他表示.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-28/32 (+0.315) 0.311

五年期公债US5YT=RR 99-13/32 (-05/32) 0.744

10年期公债US10YT=RR 100-30/32 (-06/32) 1.647

30年期公债US30YT=RR 105-19/32 (+08/32) 2.723 (完)

--编译 李春喜;审校 母红

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