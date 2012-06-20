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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 04:09 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数小跌0.1%,Nasdaq指数微升0.02%

路透纽约6月20日电---美国股市周三收盘涨跌互现,标普和道指小幅收跌,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出的扶助经济举措与市场预期基本一致,但仅此而已.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌12.94点,或0.1%,至12,824.39点;标准普尔500指数.SPX收挫2.29点,或0.17%,至1,355.69点.Nasdaq指数.IXIC微升0.69点,或0.02%,至2,930.45点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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