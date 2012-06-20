〔加拿大汇市〕加元/美元下跌,因对美联储政策声明感到失望

路透多伦多6月20日电---加元兑美元周三下跌,美联储公布声明后,加元走势动荡,美联储承诺将延长刺激经济的卖短买长操作,但没有提供更多放宽政策的线索.

美联储表示将延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.美联储将在今年年底前再购入2,670亿美元较长期证券.美联储首轮卖短买长操作原定本月底结束.[ID:nSB1622888]

对于美联储没有推出第三轮量化宽松政策,许多市场人士感到失望.

美联储甫一公布声明,加元/美元CAD=D4即跌至1.0232加元,或0.9772美元,声明公布前约为1.0203加元,或0.9801美元.

加元/美元尾盘报1.0192加元,或0.9812美元,略低于周二收盘价1.0182加元,或0.9821美元.

Scotiabank分析师Bradley称,预计短期内加元/美元将介于1.0150-1.0250加元区间.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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