〔加拿大汇市〕加元/美元下跌,因对美联储政策声明感到失望

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透多伦多6月20日电---加元兑美元周三下跌,美联储公布声明后,加元走势动荡,美联储承诺将延长刺激经济的卖短买长操作,但没有提供更多放宽政策的线索.
美联储表示将延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.美联储将在今年年底前再购入2,670亿美元较长期证券.美联储首轮卖短买长操作原定本月底结束.[ID:nSB1622888]
对于美联储没有推出第三轮量化宽松政策,许多市场人士感到失望.
美联储甫一公布声明,加元/美元CAD=D4即跌至1.0232加元,或0.9772美元,声明公布前约为1.0203加元,或0.9801美元.
加元/美元尾盘报1.0192加元,或0.9812美元,略低于周二收盘价1.0182加元,或0.9821美元.
Scotiabank分析师Bradley称,预计短期内加元/美元将介于1.0150-1.0250加元区间.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。