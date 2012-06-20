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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 06:20 BJT

《汇市简讯》澳元/美元目标指向200日均线切入位

2201GMT * 在欧洲时段持稳,1.0133/1.0225现在分别是支撑位和阻力位 * 澳元较稳,尽管大宗商品因经济成长前景疑虑而下跌 * 汇丰中国6月PMI初值数据是主要事件风险 * 进入云区,界限在1.0109/1.0270 * 200日移动均线切入位1.0249和云区底部是主要支撑位/阻力位 * 5,10和20日移动均线随动量指标升高(完) --编译 张涛;审校 徐文焰

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