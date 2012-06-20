〔路透调查〕初级交易商仍预计美联储有50%可能性推出QE3

路透纽约6月20日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三决定延长当前的刺激政策,不过华尔街初级债券交易商仍然认为,美联储将有50%的可能性推出第三轮量化宽松(QE3)政策.

路透调查17家初级交易商得到的预估中值显示,QE3推出的可能性有50%,与6月1日调查结果相同.

其中有10家预计美联储会在年底前祭出QE3,四家预计是在2013年.一家预计今明两年皆有可能.(完)