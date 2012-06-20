〔希腊政经〕新联合政府宣誓就职,承诺重新协商救助条款

* 组建由保守派领头的联合政府,内阁成员尚不明确

* 新政府将寻求修改撙节条款

路透雅典6月20日电---保守派领导的政府周三执掌希腊,承诺就放宽严苛的国际救助条款进行协商,助该国人民重获尊严,并带领希腊渡过40年来最大的危机.

萨马拉斯(Antonis Samaras)宣誓就任希腊总理,结束了困扰金融市场多周,并危及希腊在欧元区前途的不确定性.

萨马拉斯将执掌由新民主党和泛希腊社会主义运动(泛希社运)组成的联合政府.萨马拉斯出生于显赫的希腊家庭,并且是一位毕业于哈佛大学的经济学家.泛希社运从1974年起一直主宰希腊政坛.

"我深知对我们国家来说,此刻是多么关键,"萨马拉斯在就职典礼结束后表示.