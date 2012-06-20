〔希腊政经〕新联合政府宣誓就职,承诺重新协商救助条款

《全球重要经济事件一览表》--3月2日-3月9日
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
* 组建由保守派领头的联合政府,内阁成员尚不明确
* 新政府将寻求修改撙节条款
路透雅典6月20日电---保守派领导的政府周三执掌希腊,承诺就放宽严苛的国际救助条款进行协商,助该国人民重获尊严,并带领希腊渡过40年来最大的危机.
萨马拉斯(Antonis Samaras)宣誓就任希腊总理,结束了困扰金融市场多周,并危及希腊在欧元区前途的不确定性.
萨马拉斯将执掌由新民主党和泛希腊社会主义运动(泛希社运)组成的联合政府.萨马拉斯出生于显赫的希腊家庭,并且是一位毕业于哈佛大学的经济学家.泛希社运从1974年起一直主宰希腊政坛.
"我深知对我们国家来说,此刻是多么关键,"萨马拉斯在就职典礼结束后表示.
"我十分明白希腊人民的痛苦,他们需要重获尊严.我清楚经济必须快速复苏,才能重建社会公平和团结."
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N