更正:〔纽约汇市〕美联储延长卖短买长操作后美元兑欧元在震荡交投中下滑(更新版)

(更正:要点提示第三条译文有误,应为"意大利希望",而非"意大利希腊")

(新增文末表格)

* 美联储延长卖短买长操作,贝南克称准备进一步行动

* 希腊组建新联合政府

* 意大利希望欧元区救助基金购买受困国家公债

路透纽约6月20日电---美元兑欧元周三在震荡交投中小跌,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布延长其最近的货币刺激措施,并称准备采取更多行动,扶助支撑愈发显得脆弱的美国经济复苏.

美联储延长卖短买长(扭转操作,Operation Twist)操作,试图继续透过卖出短债并买入长债来拉低借款成本.此举大致在投资人的意料之中.

美联储还下调了美国经济成长预估,在美联储会议后的记者会上,贝南克表示,如果经济需要进一步支撑,美联储会考虑进一步购买资产.

在美联储发布声明后,美元起初上涨,因一些投资人对美联储没有暗示新一轮的量化宽松政策感到失望.这也令欧元、加元CAD=和澳元AUD=等较高风险,但同经济成长相关的货币承压,但此波走势消退.

"市场明显期望美联储采取更多的行动,不过美联储大幅调降对成长,通胀和就业市场的评估,显然为在今年稍晚推出第三轮量化宽松(QE3)敞开了大门,"纽约Forex.com的高级汇市策略师Chris Tevere表示.

欧元兑美元EUR=日内上扬0.1%,尾盘报1.2700美元,根据路透数据,在美联储宣布政策决定后,触及1.2636美元的日低.

由希腊保守派领导的联合政府于周三宣誓就职,并承诺将就放宽之前严苛的国际救助条款展开磋商,这也增加了欧元的正面人气.

意大利提议欧元区救助基金开始购买区内受困国家公债,这也扶助支持欧元.该提议预计将在周五举行的欧洲领导人会议上被讨论,但除非德国立场出现大逆转,否则很难获得认同.

德国总理梅克尔表示,两个欧洲救助基金均包括在二级市场购债公债的机制,但强调称,这是"纯理论"问题,并未被讨论过.

交易商称,如果意大利的提议得以执行,欧元可能反弹,但涨势不可能持续.

欧元兑避险的日圆EURJPY=R上扬0.9%,报101.05日圆.美元兑日圆JPY=升0.8%,报79.56日圆.

美元疲弱推动英镑/美元升至1.5778美元的一个月高位附近,尽管英国央行会议记录显示,决策者即将推出新一轮宽松货币政策.

但英镑稍后回吐涨幅,尾盘报1.5712美元,日内小幅下跌.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2704 1.2687 +0.13 -1.86 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.51 78.92 +0.75 +3.34 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.00 100.12 +0.88 +1.45 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9453 0.9464 -0.12 +0.82 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5715 1.5723 -0.05 +1.16 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0180 1.0178 +0.02 -0.13 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0191 1.0186 +0.05 -0.33 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2010 1.2006 +0.03 -1.10 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8081 0.8065 +0.20 -2.98 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7963 0.7979 -0.20 +2.30 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8970 5.9432 -0.78 -1.33 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4895 7.5406 -0.68 -3.21 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9432 6.9617 -0.27 +0.80 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8255 8.8356 -0.11 -0.99 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军/母红; 审校 利棣儿

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