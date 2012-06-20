〔货币市场〕银行间拆借利率下降,市场益发预期央行将继续刺激经济

路透伦敦6月20日电---英镑与欧元银行间拆借利率周三继续下滑,因市场愈发预期,全球主要央行将采取进一步措施应对欧债危机的影响,支持经济.

根据英国央行政策会议记录,该央行似乎接近出台新一轮货币刺激政策.在是次会议上,包括央行总裁金恩在内的五名官员赞成出台这一政策,持相反意见的人数只有四人.

该会议记录帮助三个月期英镑伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)降至2011年9月以来最低水平.

三个月期欧元银行间拆放款利率(EURIBOR)距离记录低点仅一步之遥.欧洲央行(ECB)官员近期的言论促使市场消化进一步降息的可能性.

"除非即将公布的零售销售大幅反弹且采购经理人指数(PMI)好转,否则我认为市场仍将热烈预期7月将出台进一步的量化宽松措施."Monument Securities分析师Marc Ostwald表示.

"至于欧元区,我想一切尚无定论...有关...把存款利率降至零的说法不再是欧债央行的禁忌,似乎暗示着有些人预期央行将在7月降息.不过这能带来什么改变呢(我不知道)."

三个月期EuriborEUIBOR3MD=报0.657%,持平于昨日的2010年4月以来最低水准.该利率在2010年3月触及纪录低位0.634%.

三个月期英镑LiborGBP3MFSR=微跌至0.91775%,昨日报0.92150%.

远期欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)ICAPSHORT1显示,市场预期Eonia隔夜利率将在8月时于0.224-0.174%触底,表明市场正消化存款利率降低的可能性.

欧洲央行存款工具提供的利率为0.25%,被外界视为隔夜EoniaEONIA=的底线.该利率尾盘报0.33%.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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