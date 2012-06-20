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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 06:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月20日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 56.14 -0.91 -1.60 2120796

搜狐 (SOHU.O) 42.11 -1.20 -2.77 615187

网易 (NTES.O) 62.91 -0.90 -1.41 598033

百度 (BIDU.O) 117.38 -4.34 -3.57 4543706

亚信科技 ASIA.O 11.97 -0.46 -3.70 178352

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.13 +0.02 +0.14 1365241

联电 (UMC.N) 2.16 +0.05 +2.37 680948

日月光 (ASX.N) 4.45 +0.02 +0.45 217210

矽品精密 (SPIL.O) 5.32 +0.18 +3.50 1479875

和信超媒体 (GIGM.O) 1.20 +0.00 +0.00 29881

友达 (AUO.N) 4.07 +0.08 +2.01 166259

中华电信 (CHT.N) 30.66 +0.10 +0.33 58691

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.34 -0.60 -1.54 1159768

香港

中国移动 (CHL.N) 52.96 -0.44 -0.82 149370

中国联通 (CHU.N) 13.35 -0.68 -4.85 366224

中国电信 (CHA.N) 45.56 -1.11 -2.38 40320

中芯国际 (SMI.N) 1.63 +0.01 +0.62 54652

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.76 -0.07 -1.83 400

(完)

--整理 郑茵

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