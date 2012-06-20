《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 56.14 -0.91 -1.60 2120796
搜狐 (SOHU.O) 42.11 -1.20 -2.77 615187
网易 (NTES.O) 62.91 -0.90 -1.41 598033
百度 (BIDU.O) 117.38 -4.34 -3.57 4543706
亚信科技 ASIA.O 11.97 -0.46 -3.70 178352
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.13 +0.02 +0.14 1365241
联电 (UMC.N) 2.16 +0.05 +2.37 680948
日月光 (ASX.N) 4.45 +0.02 +0.45 217210
矽品精密 (SPIL.O) 5.32 +0.18 +3.50 1479875
和信超媒体 (GIGM.O) 1.20 +0.00 +0.00 29881
友达 (AUO.N) 4.07 +0.08 +2.01 166259
中华电信 (CHT.N) 30.66 +0.10 +0.33 58691
台湾国际航电 (GRMN.O) 38.34 -0.60 -1.54 1159768
香港
中国移动 (CHL.N) 52.96 -0.44 -0.82 149370
中国联通 (CHU.N) 13.35 -0.68 -4.85 366224
中国电信 (CHA.N) 45.56 -1.11 -2.38 40320
中芯国际 (SMI.N) 1.63 +0.01 +0.62 54652
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.76 -0.07 -1.83 400
(完)
--整理 郑茵
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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