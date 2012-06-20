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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 06:40 BJT

《综述》美联储延长扭转操作至年底,并准备采取更多行动

* 美联储延长扭转操作,规模增加2,670亿美元

* 联储称准备好采取更多举措

* 联储下调增长预估;对失业预估更为悲观

路透华盛顿6月20日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三决定推出再一轮货币政策刺激举措,并称准备好采取更多行动扶助日益脆弱的美国经济复苏.

美联储扩大"扭转操作"2,670亿美元,卖短债买长债以压低长期利率.该计划原定于本月结束,现将延长至年底.

美联储主席贝南克在两日政策会议结束后的记者会上称,联储担心欧洲债务危机久拖不决,打压美国经济活动和就业.

他表示,"若没有看到就业市场持续改善,这将要求我们采取更多行动.我们仍有很大的空间采取更多行动,并亦为此做好准备."

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