《综述》美联储延长扭转操作至年底,并准备采取更多行动

美联储扩大"扭转操作"2,670亿美元,卖短债买长债以压低长期利率.该计划原定于本月结束,现将延长至年底.

美联储主席贝南克在两日政策会议结束后的记者会上称,联储担心欧洲债务危机久拖不决,打压美国经济活动和就业.

他表示,"若没有看到就业市场持续改善,这将要求我们采取更多行动.我们仍有很大的空间采取更多行动,并亦为此做好准备."