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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 06:59 BJT

《美国重要政经日程》--6月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数

1230 - 农业部发布一周出口销售报告

1230 - 全美气象服务(NWS)发布30日和60日气象展望

1400 - 美国经济谘商会公布5月领先指标

1400 - 联邦住房金融局公布4月房屋价格指数

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布5月成屋销售年率

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售

1700 - 财政部标售30年期通膨保值债券(TIPS)

-- - 美国铁路协会(Association of American Railroads)公布一周主要铁路运量

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美联储公布一周资产负债表

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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